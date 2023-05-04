Деньги 04 мая 2023, 19:07 Экономист Беляев: прогнозы о дефолте в США могут сбыться в обозримом будущем

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На фоне превышения лимита госдолга США многие аналитики прогнозируют дефолт в стране в обозримом будущем. Такой исход событий не исключил кандидат экономических наук Михаил Беляев, свое мнение он высказал в беседе с «Политикой сегодня».

По словам эксперта, если руководство США не начнет повышать эффективность экономики страны, то прогнозы о дефолте сбудутся. В связи с этим возрастают риски массовых разорений западных банков.

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Отмечается, что США достигли долговых пределов еще в январе 2023 года.