04 мая 2023, 19:07
Экономист Беляев: прогнозы о дефолте в США могут сбыться в обозримом будущем
На фоне превышения лимита госдолга США многие аналитики прогнозируют дефолт в стране в обозримом будущем. Такой исход событий не исключил кандидат экономических наук Михаил Беляев, свое мнение он высказал в беседе с «Политикой сегодня».
По словам эксперта, если руководство США не начнет повышать эффективность экономики страны, то прогнозы о дефолте сбудутся. В связи с этим возрастают риски массовых разорений западных банков.
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Отмечается, что США достигли долговых пределов еще в январе 2023 года.
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Экономика
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