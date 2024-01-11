Деньги 11 января 2024, 17:19 Экономист Беляев призвал не ждать снижения ключевой ставки до 10% раньше октября

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Центробанк, поднимая ключевую ставку до 16%, предупреждал, что это временная мера, но ждать резкого снижения не стоит. Об этом НСН рассказал экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он объяснил, что, если ЦБ и начнет снижать ставку, то это произойдет не раньше весны. Причем процесс будет носить длительный характер. Скорее всего, предположил эксперт, будут снижать по одному пункту в месяц.

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«Если процесс начнется в марте–апреле, то ставка в 10% будет не раньше октября. Это приемлемая ставка, но тоже высокая», — сказал Беляев.

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