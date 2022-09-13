Экономист Беляев предупредил о нестабильности курса доллара в ближайшее время | 360°

Деньги 13 сентября 2022, 17:06 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Беляев предупредил о нестабильности курса доллара в ближайшее время

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В ближайшее время курс доллара будет меняться в пределах 59-60 рублей. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщил RT.

По словам специалиста, на данный момент обстановка в сфере российской экономики является стабильной. Он подчеркнул, что на изменении курса доллара сказываются конъюнктурные факторы. При этом изменение показателей не особо скажется на экономике страны.

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«Это мы наблюдаем в течение достаточно длительного времени. Если курс немного вырос или снизился, то эти небольшие колебания пока происходят вокруг базовой отметки под влиянием различных конъюнктурных факторов», — отметил Беляев.

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