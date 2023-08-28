Деньги 28 августа 2023, 23:51 Экономист Беляев посоветовал россиянам обращаться за реструктуризацией кредитов

Читать 360tv в

Россияне могут облегчить кредитную нагрузку с помощью реструктуризации задолженности. Такой информацией поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснил, что обратиться за реструктуризацией можно в случае, если доход упал на 30%. Для этого необходимо прийти в банк и принести соответствующие документы.

Реклама

«Банк вам продлевает срок кредита. Допустим, вы брали его на 24 месяца, а вам его продлевают до 36 месяцев. То есть сумму разбивают на 36 долей. Таким образом каждая выплата становится меньше», — пояснил Беляев.