28 августа 2023, 23:51
Экономист Беляев посоветовал россиянам обращаться за реструктуризацией кредитов
Россияне могут облегчить кредитную нагрузку с помощью реструктуризации задолженности. Такой информацией поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, сообщила Lenta.ru.
Специалист пояснил, что обратиться за реструктуризацией можно в случае, если доход упал на 30%. Для этого необходимо прийти в банк и принести соответствующие документы.
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«Банк вам продлевает срок кредита. Допустим, вы брали его на 24 месяца, а вам его продлевают до 36 месяцев. То есть сумму разбивают на 36 долей. Таким образом каждая выплата становится меньше», — пояснил Беляев.
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