Экономист Беляев посоветовал хранить сбережения в рублях | 360°

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Экономист Беляев посоветовал хранить сбережения в рублях

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Рубль сейчас является самой надежной валютой для хранения сбережений. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Михаил Беляев.

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Экономика Европы и США сейчас переживает не лучшие времена, поэтому доллар и евро нельзя назвать стабильными и надежными валютами, считает экономист. Он также посоветовал не использовать для вложения средств бытовую технику и автомобили, поскольку они очень быстро теряют в цене.

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