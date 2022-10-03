Экономист Беляев посоветовал хранить сбережения в рублях | 360°

Деньги 03 октября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Беляев посоветовал хранить сбережения в рублях

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Рубль сейчас является самой надежной валютой для хранения сбережений. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Михаил Беляев.

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Экономика Европы и США сейчас переживает не лучшие времена, поэтому доллар и евро нельзя назвать стабильными и надежными валютами, считает экономист. Он также посоветовал не использовать для вложения средств бытовую технику и автомобили, поскольку они очень быстро теряют в цене.

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