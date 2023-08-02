02 августа 2023, 15:41
Экономист Беляев положительно оценил отказ ЦБ торговать в валюте
Центральный Банк России отказался от торговли в валюте дружественных стран. Экономист Михаил Беляев положительно оценил такое решение. Об этом сообщило РИАМО.
По словам специалиста, если бы в стране накопилось большое количество ограниченно конвертируемой валюты, то эти деньги было бы сложно реализовать, написал сайт kp.ru.
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Ранее Центральный Банк России установил официальные курсы валют на 2 августа. Доллар составил 91,7755 рубля, а евро — 100,6988 рубля.
Центробанк
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