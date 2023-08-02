Деньги 02 августа 2023, 15:41 Экономист Беляев положительно оценил отказ ЦБ торговать в валюте

Читать 360tv в

Центральный Банк России отказался от торговли в валюте дружественных стран. Экономист Михаил Беляев положительно оценил такое решение. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, если бы в стране накопилось большое количество ограниченно конвертируемой валюты, то эти деньги было бы сложно реализовать, написал сайт kp.ru.

Реклама

Ранее Центральный Банк России установил официальные курсы валют на 2 августа. Доллар составил 91,7755 рубля, а евро — 100,6988 рубля.