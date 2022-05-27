Экономист Беляев оценил предложение удвоить страховые гарантии по вкладам в рублях

Экономист Михаил Беляев в разговоре с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Федорова в два раза увеличить страховые гарантии для вкладчиков, хранящих сбережения в рублях. По его словам, такая мера вряд ли изменит положение рубля.

Беляев пояснил, что увеличение страховой суммы повысило бы интерес людей к рублевым вкладам, но спрос на иностранную валюту уже сейчас не очень велик.

«В предложении депутата стоит учесть один момент. Если собираются увеличить гарантированные выплаты по сбережениям в банках, еще и в два раза, то должны обратить внимание и на состояние фонда, которым располагает Агентство по страхованию вкладов. Надо внимательно посмотреть на ресурсную базу, позволит ли она увеличить вдвое выплаты в качестве этих страховых гарантий», — добавил экономист.