Деньги 17 марта 2023, 17:06 Экономист Беляев объяснил, скажется ли на «Яндекс» и Ozon делистинг акций

Читать 360tv в

Американская биржа Nasdaq сообщила о своих планах по делистингу ценных бумаг ряда российских компаний, включая «Яндекс» и Ozon, но это не отразится на их работе. Об этом «Политике сегодня» рассказала эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он объяснил, что делистинг — это процесс, при котором акции и облигации эмитента снимают с торгов биржи.

Реклама

«Прямо на финансовый результат деятельности компании влияния они не оказывают», — рассказал Михаил Беляев.

Реклама

Он добавил, что беспокоиться нужно не самим компаниям, а тем, кто является держателем их акций. Потому что падение цены отразиться именно на них.

Авторы: