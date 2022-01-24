Экономист Беляев объяснил, что влияет на рост доллара

Курс доллара по отношению к рублю на 24 января составил более 78 рублей. Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, с чем связан рост американской валюты. Об этом сообщил RT.

Эксперт подчеркнул, что на росте доллара могла сказаться геополитическая обстановка. Курс растет из-за того, что многие люди воспринимают иностранную валюту как защитный актив и вкладывают в него средства.

Также на экономической ситуации могли сказаться «неоправданные прогнозы насчет устойчивого экономического роста».

«Мы сейчас находимся в такой фазе: развитие есть, выход из кризисного состояния мы прошли и должны встать на путь более стабильного и динамичного роста, а этого не произошло. Таким образом, у нас даже заменились фундаментальные соотношения рубля и доллара», — заметил Беляев.