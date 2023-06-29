Деньги 29 июня 2023, 19:02 Экономист Беляев назвал нецелесообразным хранение всех сбережений в наличных

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Хранить все деньги только в наличке — не лучшая идея, потому что возрастают риски их потерять. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он объяснил, что часть денег действительно разумно держать в наличном виде. Но так они не застрахованы от кражи. Кроме того, не стоит забывать про удобство банковских переводов, добавил сайт kp.ru.

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«Какую-то часть денег действительно лучше хранить под рукой, но хранить в наличном виде все сбережения нецелесообразно. Во-первых, пластиковые карты и переводы являются удобным средством расчетов», — отметил экономист.

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