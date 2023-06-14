Деньги 14 июня 2023, 15:14 Экономист Беляев назвал комплексное развитие российской экономики единственным способом укрепления рубля

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Комплексное развитие отечественной экономики является единственным способом долгосрочного укрепления рубля по отношению к американской и европейской валюте. Об этом сообщил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Политикой сегодня».

По словам эксперта, для развития экономической отрасли отечественные предприниматели должны заниматься преимущественно внутренней экономикой. При этом свою прибыль бизнесменам следует реализовывать у себя же в стране, добавил Беляев.

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Экономист также подчеркнул, что стремительный рост доллара объясняется решением руководства США об увеличении потолка госдолга.