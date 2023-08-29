Деньги 29 августа 2023, 18:46 Экономист Беляев: кредитные каникулы полагаются заемщику при падении доходов на 30%

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Заемщик имеет право требовать оформления кредитных каникул по ипотеке при условии снижения его официальных доходов более чем на 30%. Об этом сообщил кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, облегчить финансовую нагрузку по кредитам можно также благодаря рефинансированию, однако в сложившейся ситуации с повышением ключевой ставки этот вариант не имеет смысла.

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Кроме того, после приобретения недвижимости в ипотеку россияне получают налоговый вычет — эту сумму можно направить на досрочное погашение кредита.