Экономист Беляев допустил дальнейшее падение курса евро

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 впервые с 2015 года. Экономист Михаил Беляев прокомментировал это в разговоре с RT.

«Российской экономике не нанесен большой экономический ущерб, она находится в состоянии адаптационного периода к новым складывающимся условиям. Это определяет стабильность рубля, в отличие от доллара и евро, на которые сильно повлияли санкции, и эти экономики находятся в очень сложном положении, что определило стремительное снижение доллара и евро по отношению к рублю», — считает экономист.

Он добавил, что европейская экономика пострадала больше, чем американская, и евро может продолжить падать в связи с политикой руководителей ЕС.