Экономист Беляев дал прогноз курса доллара на ближайший месяц | 360°

Деньги 21 октября 2022, 14:14 Экономист Беляев дал прогноз курса доллара на ближайший месяц

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Курс доллара в ближайший месяц останется на уровне 60-62 рублей за единицу валюты. Об этом в разговоре с RT сказал экономист Михаил Беляев.

Курс зависит от состояния экономик России и США, а сейчас в экономиках обеих стран нет резких взлетов или падений, отметил экономист. Курс доллара в районе 60-62 рублей можно назвать базовым, и он будет оставаться таким, если не случится никаких чрезвычайных ситуаций.

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«С евро то же самое. Он чуть ниже доллара, может, будет колебаться вверх и вниз, но все как было, так и есть», — добавил Беляев.

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