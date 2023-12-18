Деньги 18 декабря 2023, 17:03 Экономист Беляев: банковскую карту могут заблокировать при слишком частых переводах

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Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам эксперта, поводом станут подозрительные переводы. Например, если клиент слишком часто отправляет деньги на счета других людей, пояснил Беляев.

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Кроме того, карта будет заблокирована при трехкратном вводе неправильного ПИН-кода, добавил специалист.