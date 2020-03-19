Экономист: Банк России решит проблему изменчивости рубля

«Главная причина — стремительное снижение цен на нефть. Утренние котировки я еще не знаю, но вчера баррель марки Brent оказывался ниже $27, $26,8—26,9. Это как раз тот рубеж, за которым начинается реализация стрессового сценария ЦБ… При этом стандартная корреляция, которая сложилась в течение последних месяцев, выглядела таким образом, что при снижении цен на нефть на 10% рубль „улетал“ вниз на 3%. Собственно, очень похожая картина и сложилась сейчас», — заявил эксперт.

По мнению Масленникова, Центральный Банк имеет все необходимые «средства и инструменты», которые позволят решить проблему.

«Во-первых, у ЦБ есть возможность чуть-чуть поправить ситуацию, увеличив продажи валют на открытом рынке. Во-вторых, нужно понять, что делать со ставкой. Стандартное решение при таком обвале рубля — повысить ставку. Надо ли это делать на сей раз, уверенности нет, потому что это ужесточение кредитной политики, которое для экономики будет сдерживающим фактором», — уточнил экономист.

Масленников посоветовал наблюдать за реакцией курса на действия Банка России. Необходимо оценить то, «как он будет вписываться в общую картину мирового валютного рынка».

Ранее рубль на фоне коронавируса и сорванной сделки ОПЕК+ оказался второй по волатильности валютой в мире.