Деньги 18 мая 2023, 11:14 Экономист Бадалов рассказал, что в спорных ситуациях с банком лучше общаться письменно

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Если возникла спорная ситуация с банком, то общаться с организацией нужно только по официальным каналам связи. Об этом радиостанции Sputnik рассказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

Он посоветовал смотреть контакты на сайте самой кредитной организации или Центробанка. А дальше выбирать канал связи в зависимости от ситуации. Если нужно срочно заблокировать карту, то лучше звонить на горячую линию.

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​«Все официальные каналы связи подходят для спорных ситуаций, но письменная коммуникация в таких случаях наиболее удобна. Главное, чтобы у клиента остались следы общения с банком. Это пригодится, если он, допустим, примет решение обратиться в суд или как-то иначе оспорить действия кредитной организации», — сказал Лазарь Бадалов.

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