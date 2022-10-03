Экономист Бабин предупредил о падении курса рубля к юаню | 360°

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Экономист Бабин предупредил о падении курса рубля к юаню

Экономист Бабин предупредил о падении рубля к юаню и гонконгскому доллару в октябре

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Из-за снижения сырьевых цен в октябре курс рубля к китайскому юаню и гонконгскому доллару может опуститься. Об этом агентство «Прайм» предупредил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Происходит активный переток финансов из валют недружественных стран в дружественные. Курс доллара и евро прогнозировать, по словам экономиста, бессмысленно, так как он делает скачки от пяти до 10% в течение одного дня.

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Например, 30 сентября курс доллара опустился до 53,2 рубля, евро — 50,7 рубля, но очень быстро восстановился. Эти валюты даже отыграли потери.

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Зато китайский юань и гонконгский доллар по отношению к рублю подорожали, и эта динамика, по мнению Дмитрия Бабина, в октябре сохранится. Он объяснил такое явление снижением сырьевых цен, которое сокращает экспортную выручку, и восстановлением импорта.

Россия нашла способ уйти от ведущего влияния доллара на российскую экономику, сообщил телеканал BFM TV. Таким инструментом станет цифровой рубль. Его использование позволит обойти систему платежей SWIFT, от которой из-за санкций отключили большинство российских банков.

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