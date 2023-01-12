Деньги 12 января 2023, 18:35 Экономист Артем Деев оценил перспективы России, если G7 установит разные лимиты на нефтепродукты

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G7 собирается установить два разных потолка цен на российскую нефть, одно ограничения для продуктов с премией, другое — с дисконтом. Об этом РИА ФАН сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, хоть такое действие и логично, оно, конечно, будет иметь для России негативные последствия. Потому что таким образом европейский рынок сильно сократиться, а полностью занять азиатский — не получится, потому что там есть и свои поставщики.

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«В результате в текущем году мы можем увидеть профицит предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке РФ и сложности в работе российских НПЗ (возможно сокращение производства и снижение выручки вместе с прибылью у компаний)», — отметил Артем Деев.

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