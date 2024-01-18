18 января 2024, 12:26
Экономист Аршавский: средства ФНБ могут быть инвестированы в рубли, юани и золото
Кандидат экономических наук Александр Аршавский в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) избавился от евро на своих счетах. По словам эксперта, средства могут быть инвестированы в рубли, юани и золото.
«От доллара уже давно отказались, от английского фунта, швейцарского франка и йены тоже, и сейчас из иностранных валют в качестве средств инвестирования в ФНБ остался только юань…», — сказал он.
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Экономист добавил, что любые операции Банка России с валютой других стран могут вызвать дополнительную блокировку.
Ранее СМИ сообщили, что Минфин РФ направил 2,9 триллиона рублей из средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета.
Деньги
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