Деньги 18 января 2024, 12:26 Экономист Аршавский: средства ФНБ могут быть инвестированы в рубли, юани и золото

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Кандидат экономических наук Александр Аршавский в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) избавился от евро на своих счетах. По словам эксперта, средства могут быть инвестированы в рубли, юани и золото.

«От доллара уже давно отказались, от английского фунта, швейцарского франка и йены тоже, и сейчас из иностранных валют в качестве средств инвестирования в ФНБ остался только юань…», — сказал он.

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Экономист добавил, что любые операции Банка России с валютой других стран могут вызвать дополнительную блокировку.

Ранее СМИ сообщили, что Минфин РФ направил 2,9 триллиона рублей из средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета.