Деньги 01 февраля 2024, 14:08 Экономист Арефьев рассказал, что цифровой рубль защищен гораздо лучше, чем наличные деньги в банках

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Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» перечислил все плюсы и минусы цифрового рубля. По словам специалиста, эта валюта защищена гораздо лучше, чем наличные деньги в банках.

Физлицам не начисляется комиссия при использовании цифрового рубля, в отличие от использования безналичного расчета.

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«Есть и свои минусы: не начисляется процент на остаток. Также из личного приложения вы сможете заходить и пользоваться», — добавил эксперт.

Цифровой рубль играет положительную роль в налоговой системе. Она сразу же видит все ваши операции, перемещения рубля, поскольку вся информация идет прямиком в Центробанк.