Деньги 21 декабря 2023, 16:10 Экономист Алиев рассказал, что людям с небольшин капиталом лучше не вкладываться в ценные бумаги

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Почти 90% игроков на рынке ценных бумаг теряют свои деньги. Об этом рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист Аяз Алиев.

Он объяснил, что не стоит пытаться заработать на рынке ценных бумаг без базовых знаний на эту тему. Кроме того, успешнее в этой сфере те, кто обладает значительными капиталами, добавил сайт KP.RU.

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«Игрокам с небольшим капиталом сложнее выдержать просадки рынка, а игроки с большим капиталом этим зачастую пользуются и выдавливают более мелких игроков», — подчеркнул экономист.

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