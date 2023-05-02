Деньги 02 мая 2023, 15:53 Экономист Александр Дудчак заявил, что Россия не потеряет свои доходы от нефти

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Россия продолжит получать дополнительные доходы от продажи нефти, тем более после того, как сразу несколько стран-участников ОПЕК+ заявили о сокращении добычи. Об этом РИА ФАН рассказал политолог и экономист Александр Дудчак.

По его словам, ситуация, которая сейчас развивается, играет на руку России. И установление верхних границ цен на нефть не слишком повлияет на прибыль от ее продажи.

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«Самое важное — в том, что такие шаги ОПЕК мешают Западу достигать своих целей в антироссийской деятельности, когда они пытались коллективно отказаться от поставок нефти из РФ, и вводили для нее „потолок цен“. Теперь нефтяные цены в любом случае будут расти, а Россия — получать от нее дополнительные доходы, не обращая внимания ни на какие „потолки“, — подчеркнул Александр Дудчак.

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