Деньги 31 августа 2023, 11:52 Экономист Абрамов заявил, что доходы РФ в рупиях можно вложить в совместные проекты с Индией

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Доходы России от экспорта в рупиях можно использовать для реализации совместных проектов с Индией. Таким мнением поделился экономист Александр Абрамов. Об этом сообщила Letna.Ru.

Специалист отметил, что данный способ один из самых удачным для использования неконвертируемых средств. Он подчеркнул, что экономика Индии является одной из самых быстроразвивающихся в мире. Поэтому России стоит развивать сотрудничество с этой страной, написал сайт kp.ru.