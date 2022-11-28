Деньги 28 ноября 2022, 21:29 Экономист Абрамов рассказал, может ли юань стать альтернативой доллару и евро Экономист Абрамов назвал китайский юань привлекательной валютой для инвестиций

Читать 360tv в

С началом спецоперации многие люди начали искать альтернативу доллару и евро. Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов посоветовал обратить внимание на китайский юань. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам Абрамова, среди недостатков данной валюты можно выделить высокую зависимость экономики страны от экспорта товаров импорта сырья. Такая особенность делает юань более подверженным риску падения. Кроме того, отношения Китая и США также могут негативно сказаться на состоянии валюты.

Реклама

Однако, несмотря на минусы, юань обладает относительно высокой ликвидностью. Кроме того, по мнению Абрамова, валюту можно назвать надежной из-за меньших рисков заморозки.

Реклама

«По крепости юань заметно уступает доллару и евро, но другие риски, которые появились после начала спецоперации, нивелируют эти недостатки и делают китайскую валюту одной из самых привлекательных», — пояснил эксперт.