11 сентября 2023, 14:46
Экономист Абрамов назвал банковские депозиты и облигации лучшими способами хранения сбережений
Денежные сбережения лучше всего хранить в рублевых банковских депозитах, облигациях российских эмитентов и валютах. Об этом сообщил кандидат экономических наук Александр Абрамов в беседе с Lenta.ru.
По словам эксперта, вложение в валюты должно быть лишь подушкой безопасности, а не основным способом хранения сбережений. На сегодняшний день банковские депозиты остаются наиболее защищенными.
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Экономист также напомнил, что в случае с облигациями повышение ключевой ставки снижает рыночную стоимость вложений.
Деньги
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