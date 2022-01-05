Назван фактор роста для российской экономики в 2022 году

Экономический кризис из-за пандемии и рост мировой инфляции не могу не вызывать беспокойство за состояние российской экономики. Однако у страны есть мощный фактор для роста, заявил экономист Василий Колташов.

По его мнению, локомотивом для экономики могут стать мировые цены на разнообразное сырье и продукты, написало издание Nation News.

«Мы имеем мощнейший фактор, который будет тянуть нашу экономику вверх: мировые цены, глобальная инфляция, западный сырьевой кризис. Речь идет о газе, нефти, металле, зерне», — пояснил он.

В наступившем году, по его словам, рост цен на многочисленные продукты российского продовольственного экспорта будет продолжаться,

Колташов отметил и огромный потенциал для роста у нефти, чем, по мнению экономиста, крайне обеспокоены США. «Они во второй раз пытаются сбить повышение цен, распродавая стратегические запасы. Если они не смогут сбить эту тенденцию, в 2022 году стоимость нефти может удвоиться к концу году», — предположил он.

Не исключил эксперт и увеличения цены на 50-70%. Специалист напомнил, что на европейском рынке стоимость газа в переводе на нефть достигла отметки 200 долларов за баррель. «С точки зрения рыночной логики, это означает, что и нефть со временем выйдет на этот уровень», — заключил Колташов.