  • Экономике России предрекли нулевую инфляцию в сентябре

    06 сентября 2019, 15:18

    Дарья Бунякова

    Специалисты ожидают, что в сентябре 2019 года уровень инфляции будет на нулевом значении. В годовом выражении в августа показатель был 4,3%, сейчас же прогнозируется снижение до 4,1%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Минэкономразвития.
    Экономике России предрекли нулевую инфляцию в сентябре

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    Согласно данным ведомства, в августе годовая инфляция снизилась из-за того, что уменьшились цены на сезонные плодоовощные продукты.

    Министерство оценило уровень инфляции не только на сентябрь, но и по итогам 2019 года. Раньше прогнозировалось, что значение будет — 3,8%, хотя раньше речь шла о 4,3%. Теперь рост цен ожидается в рамках от 3,6 до 3,8%.

    «Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита», — сообщили в ведомстве.

    Инфляция представляет собой длительное повышение общего уровня цен на товары и услуги. При этом она не означает увеличения стоимости всех товаров и услуг одновременно.