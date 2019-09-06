Экономике России предрекли нулевую инфляцию в сентябре

Эксперт объяснил, как РФ избежать рецессии экономики в 2019 году Подробнее

Согласно данным ведомства, в августе годовая инфляция снизилась из-за того, что уменьшились цены на сезонные плодоовощные продукты.

Министерство оценило уровень инфляции не только на сентябрь, но и по итогам 2019 года. Раньше прогнозировалось, что значение будет — 3,8%, хотя раньше речь шла о 4,3%. Теперь рост цен ожидается в рамках от 3,6 до 3,8%.

«Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита», — сообщили в ведомстве.

Инфляция представляет собой длительное повышение общего уровня цен на товары и услуги. При этом она не означает увеличения стоимости всех товаров и услуг одновременно.