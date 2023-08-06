Деньги 06 августа 2023, 22:42 Экономике России предрекли масштабные изменения РИА «Новости»: ЦБ подготовил масштабные изменения для экономики России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская экономика восстановилась до уровня конца 2021 года. Выросло внутреннее потребление, увеличилась кредитная активность. Но при этом Центробанк прогнозирует, что темпы роста замедлятся. В целях исправления ситуации регулятор начал менять денежно-кредитную политику. Об этом сообщило РИА «Новости».

По прогнозам Центробанка, ВВП в текущем году вырастет на 1,5-2,5%. В Минфине полагают, что рост будет как минимум 2%. Быстрее ожидаемого восстановился спрос внутри страны. Этому способствовали наладка цепочек поставок, приход новых игроков на рынок, а также возвращение под другими названиями рядя старых компаний. Оптовая торговля, обрабатывающая промышленность и реализация государственных проектов подстегивают российскую экономику.

Реклама

«Постоянный рост госрасходов еще больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля», — заявил финансовый эксперт Андрей Верников.

Для того, чтобы сдержать цены, ЦБ начал корректировать ключевую ставку. До конца года она вырастет как минимум еще на 1%, предполагают эксперты.