06 августа 2023, 22:42
Экономике России предрекли масштабные изменения
РИА «Новости»: ЦБ подготовил масштабные изменения для экономики России
Российская экономика восстановилась до уровня конца 2021 года. Выросло внутреннее потребление, увеличилась кредитная активность. Но при этом Центробанк прогнозирует, что темпы роста замедлятся. В целях исправления ситуации регулятор начал менять денежно-кредитную политику. Об этом сообщило РИА «Новости».
По прогнозам Центробанка, ВВП в текущем году вырастет на 1,5-2,5%. В Минфине полагают, что рост будет как минимум 2%. Быстрее ожидаемого восстановился спрос внутри страны. Этому способствовали наладка цепочек поставок, приход новых игроков на рынок, а также возвращение под другими названиями рядя старых компаний. Оптовая торговля, обрабатывающая промышленность и реализация государственных проектов подстегивают российскую экономику.
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«Постоянный рост госрасходов еще больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля», — заявил финансовый эксперт Андрей Верников.
Для того, чтобы сдержать цены, ЦБ начал корректировать ключевую ставку. До конца года она вырастет как минимум еще на 1%, предполагают эксперты.
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