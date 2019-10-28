Экономика Украины потеряет 3-4% от ВВП в случае прекращения транзита газа

По словам топ-менеджера, 3 — 4% от ВВП — это очень серьезная экономическая потеря. В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратил внимание на то, что в некоторых городах страны могут возникнуть проблемы с отоплением, если новый контракт на транзит голубого топлива из России не будет подписан. Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что корпорация уведомила Киев о необходимости урегулировать все судебные споры до подписания нового соглашения.