Деньги 14 августа 2023, 09:27 Экономика России трансформировалась быстрее, чем ожидали — Орешкин Помощник президента Орешкин: экономика РФ изменила структуру быстрее прогнозов РИА «Новости»

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По итогам второго квартала 2023 года экономика России выросла на 4,9% и трансформировалась быстрее, чем ожидали специалисты. Помощник президента Максим Орешкин заявил об этом в колонке ТАСС.

«Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее, чем кто-либо прогнозировал. <…> В этом году удалось посетить десятки предприятий в более чем 20 регионах. Везде отмечаются позитивные тенденции», — заявил он.

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Во втором квартале по сравнению с данными прошлого года экономические показатели увеличились на 4,9%. Максим Орешкин заявил, что это больше, чем в 2021 году. Он предупредил, что быстрая фаза восстановления завершилась и теперь рост замедлится до 2-2,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников прогнозировал, что внутренний валовый продукт по итогам 2023 года нарастят на 2%, несмотря на снижение в первом квартале. Реальная ситуация в экономике, по его словам, сложилась лучше ожидаемой.