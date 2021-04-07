В текущем и следующем году темпы роста российской экономики существенно превысят ее докризисные результаты. В начале пандемии эксперты предсказывали спад на 5,5%, но показатель достиг всего 3,1%. Прогнозы развития экономики на протяжении года не раз пересматривались в сторону улучшения.

Об этом сообщил ТАСС российский исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ), дуайен Совета директоров организации Алексей Можин. Он уточнил, что в докризисное время российская экономика показывала медленный рост. Поэтому она легко их превысит в 2021–2022 годах.

«Сейчас темпы роста ускорятся. В том числе, в силу того, что будет отскок после произошедшего спада в российской экономике. Как это происходит в периоды экономического спада, оказались незадействованными значительные объемы производственных мощностей, образовался неиспользуемый потенциал роста», — объяснил Можин.

На днях агентство Bloomberg предположило, что восстановление российской экономики связано с решением не вводить еще раз общенациональные изоляционные меры. Коронавирус не так сильно ударил по ВВП страны потому, что ограничения во время пандемии были достаточно мягкими.