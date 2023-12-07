Важное 07 декабря 2023, 15:03 Экономика России обогнала по темпам роста ведущие страны ЕС Путин заявил об опережающих страны ЕС темпах роста экономики России РИА «Новости»

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Экономика России показала фундаментальный запас прочности, заявил президент Владимир Путин. Глава государства указал, что по темпам роста она опережает все ведущие страны Евросоюза.

«Российская Федерация доказала, что способна отвечать на самые сложные вызовы», — подчеркнул президент, выступая на форуме «Россия зовет!».

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По итогам года, по словам Путина, рост ВВП должен составить не менее 3,5%. Отдельно глава государства отметил, что за 10 месяцев этот показатель вырос на 3,2%.

«Он уже выше, чем до санкционной атаки Запада», — указал Путин.

В начале своей речи президент отметил, что форум за годы существования стал хорошей и уже традиционной площадкой для обмена мнениями между коллегами, с бизнесом.

«Сегодня я хотел бы остановиться на тех задачах, которые мы решаем в области финансов и инвестиций. И дать именно общую оценку тому, как развивается экономика нашей страны в нынешних, непростых условиях», — добавил он.

Глава государства напомнил, что в настоящее время вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений. Связаны эти процессы с тем, что на место прежней модели глобализации приходит многополярная модель.