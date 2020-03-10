Экономика России будет в порядке даже при самых сильных потрясениях мирового рынка

Центральный банк сможет оставить финансовую систему России стабильной даже в условиях сильного падения цен на нефть. ЦБ сможет сделать все необходимое, чтобы защитить отечественную экономику.

Рубль упал после резкого обвала цен на нефть — 9 марта они снизились на 30%. Из-за этого торги на российском финансовом рынке начались с ожидаемого скачка. Доллар увеличился почти до 73 рублей, а евро — до 85 рублей.

Утром 10 марта курс удалось попридержать. Стоимость доллара снизили до 72 рублей, а евро до 82 рублей.

10 марта Банк России сообщил, что начнет продавать валюту рынке в рамках «бюджетного правила». Эти операции продлятся пока не начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью телеканалу «Россия 1».

Мы будем дальше анализировать ситуацию, у нас есть еще гораздо более широкий набор возможных мер, все эти меры ранее были испробованы, рынок понимает, что они работают Ксения Юдаева.

Юдаева подчеркнула, что ЦБ РФ готов применить дополнительные меры, чтобы защитить экономику и финансовую систему страны.

Цены на нефть упали на 30% поле того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по добыче нефти. Действующая сделка завершиться 31 марта, и с 1 апреля никто из стран бывшего альянса не будет связан обязательствами по ограничению добычи нефти. Тем временем Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти и снизить ее цену.