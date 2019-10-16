Экономика РФ потеряла 1,6% ВВП из-за несчастных случаев на работе

Российская экономика потеряла в 2018 году 1,6% ВВП или 1,67 триллиона рублей из-за несоблюдения норм охраны труда. Такие данные представил ВНИИ труда, которое подчиняется Минтруду.

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Из-за несоблюдения норм труда возникают производственные травмы. Это происходит по вине работодателя или по неосторожности самого сотрудника. Также из-за невыполнения правил человек может работать в условиях, угрожающих его здоровью.

При несчастном случае работник выходит на досрочную или больничную пенсию. Также при неблагоприятных условиях труда человек вправе потребовать доплаты или сокращенного рабочего дня. Об этом написала газета «Известия», в распоряжении которой оказались материалы ВНИИ труда.

По данным издания, Пенсионный фонд России потратил в 2018 году 898,8 миллиарда рублей на выплату досрочных пенсий. Фонд социального страхования расстался с 71,2 миллиарда рублей из-за страховых случаев.

Кроме того, работодатели выплатили компенсации сотрудникам в размере 116,7 миллиарда рублей. В итоге компании недополучили в прошедшем году 586,4 миллиарда рублей выручки. Это стало следствием снижения производства продукции или услуг.