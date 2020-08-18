Экономия помогла россиянам увеличить объем «свободных денег»

«Свободные деньги» — это остаток средств после покупки продуктов питания и других товаров повседневного спроса, а также оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи. Сохранившиеся деньги можно направить на погашение кредитов, крупные покупки, оплату образования, медицины или просто откладывали. сбережений.

Причиной роста объема свободных средств авторы исследования считают экономию. Россияне хотят снова увеличить свои сбережения, которые потратили во время карантинных ограничений.

Увеличение объема свободных денег произошло во всех городах, но с разными результатами. Так в миллионниках рост составил 12,4% или 35,4 тысячи рублей. Практически такой же показатель зафиксировали в городах с населением от 500 тысяч жителей (12,5% или 32,5 тысячи рублей). Самый большой рост в 17,2% оказался в небольших городах, но в реальных цифрах объем сэкономленных денег составил только 18,4 тысячи рублей.

Авторы исследования отметили, что в небольших городах индекс «свободных денег» снижался быстрее, но теперь он быстрее восстанавливается.

В исследовании приняли участие 15 тысяч российских семей из 220 городов.