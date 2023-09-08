Деньги 08 сентября 2023, 14:39 Экономический рост наметился в России с третьего квартала — Мишустин Премьер Мишустин: рост ВВП в России в 2023 году превысил 2% Freepik

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В 2023 году в России наметился экономический рост, и эта тенденция закрепилась. По итогам января-июля валовый внутренний продукт нарастили на 2%, заявил на совещании о проекте бюджета премьер-министр Михаил Мишустин. Его процитировала пресс-служба кабмина.

«С третьего квартала в России наметился экономический рост. Мы видим, что он закрепился. <…> В целом за семь месяцев текущего года [ВВП] увеличился более чем на 2%», — сказал он.

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В июле в годовом выражении ВВП России превысил показатели 2022 года на 5%, 2021 года — почти на процент. Михаил Мишустин отметил вклад промышленного производства и обрабатывающей промышленности. Свою долю в экономический рост внесли выпуск электроники, оптики, электрооборудования, металлургическая, пищевая и текстильная промышленности, производство изделий из резины, пластмассы и создание мебели.

Деловая активность, по словам премьера, начала восстанавливаться, бизнес — адаптироваться к вызовам извне. По итогам второго квартала инвестиционная активность повысилась на 13%.

По итогам года рост ВВП составит 2-2,2%, заявил «Известиям» директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.