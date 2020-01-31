Миру предсказали глобальный экономический кризис до 2025 года. Он будет хуже 2008-го

«В 2008 году возникла большая проблема из-за высокого уровня долга. С тех пор у всех их стало еще больше из-за того, что печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне. Новый кризис будет худшим за всю мою жизнь. Он уже назрел и может начаться в ближайшие три-пять лет. Последнее финансовое потрясение США пережили 11 лет назад, а это самый долгий спокойный период в истории Америки», — сказал газете «Известия» основатель хедж-фонда Quantum Джим Роджерс.

Спровоцировать кризис, по мнению главного стратега «Атона» Александра Кудрина, могут низкие процентные ставки. Он считает, что это привело к росту цен практически на все активы так, что они превышают справедливые значения.

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин тоже считает, что сейчас наблюдается очень большой разрыв между финансовыми рынками и реальной экономикой. По его мнению, рынок могут обрушить любые неожиданные сбои, например, вспышка коронавируса.

Среди факторов, которые могут привести к глобальному кризису, большая война на Ближнем Востоке и завышение китайской макроэкономической отчетности. Эксперты уверены, что уже в первом квартале из-за эпидемии коронавируса рост ВВП Китая не превысит 5% (6,4% в 2019 году), а значит экономика замедлится.