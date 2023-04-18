Деньги 18 апреля 2023, 15:44 Экономический аналитик Разуваев назвал лучшее время для инвестирования Экономический аналитик Разуваев посоветовал заняться инвестициями до выхода на пенсию

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Для того, чтобы иметь достаточное количество денег для жизни в старости, стоит заняться инвестициями задолго до выхода на пенсию. Таким мнением поделился экономический аналитик Александр Разуваев. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, надеяться только на помощь государства на пенсии не стоит. Важно заранее озаботиться вопросом достойного проживания. Разуваев посоветовал начать заниматься инвестициями в молодом возрасте. При этом важно уделять много времени работе с акциями.