Деньги 02 декабря 2022, 23:52 ЕК призвала Евросоюз установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель Еврокомиссия предложила ЕС принять потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель

Читать 360tv в

Еврокомиссия предложила 27 государствам Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

В издании отметили, что высокопоставленные чиновники из стран ЕС уже приступили к обсуждению идеи. Переговоры продолжатся тогда, когда все государства — члены Евросоюза утвердят предлагаемый потолок цен.

Реклама

По данным источников газеты, представители Еврокомиссии убеждены, что им удастся заключить сделку по введению предельной цены на нефть из России в районе 60 долларов за баррель.

Реклама

Российский лидер Владимир Путин уже комментировал идею стран Запада установить предельные цены на покупку энергоресурса. Он неоднократно сообщал, что страна не будет ничего поставлять за границу, если это будет невыгодно. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия продолжит работу только на рыночных условиях. Страна не станет поставлять нефть тем государствам, которые согласятся установить потолок цен.