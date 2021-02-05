EIA Минэнерго США опубликовало прогноз по ценам на нефть
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США обнародовало данные ежегодного энергетического прогноза, предусматривающего три сценария, как будут вести себя цены на нефть.
Как сообщает oilcapital.ru, в сценарии, который предусматривает высокие цены, нефть марки Brent к 2050 год может стоить около 173 долларов за баррель. 95 долларов — при базовом сценарии и 48 при сценарии низких цен.
Учитывая наблюдающуюся сегодня сложную экономическую ситуацию, в управлении ожидают более медленный рост цен на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чем предполагал отчет прошлого года. Из-за чего замедлятся и перспективы роста добычи «черного золота» и в Америке.
Базовый сценарий предусматривает, что уровень добычи нефти в США вернется к объемам 2019 года лишь к 2023 году. Это будет зависеть от того, как станут расти цены на нефть. Если рост пойдет быстрее, это скажется в положительную сторону и на ее добыче.