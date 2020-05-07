Египетский миллиардер предсказал подорожание нефти до 100 долларов за баррель

Он считает, что причина сложившейся ситуации заключается в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией. Власти стран понимали, что падение цен и так произойдет на фоне пандемии, но все равно усугубили ситуацию в попытке уничтожить сланцевую нефтедобычу США.