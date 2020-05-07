Египетский миллиардер предсказал подорожание нефти до 100 долларов за баррель
Египетский миллиардер Нагиб Савирис уверен, что за полтора года цены на нефть поднимутся до 100 долларов за баррель. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на телеканал CNBC.
Он считает, что причина сложившейся ситуации заключается в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией. Власти стран понимали, что падение цен и так произойдет на фоне пандемии, но все равно усугубили ситуацию в попытке уничтожить сланцевую нефтедобычу США.