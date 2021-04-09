Ефимов: заводы по переработке илового осадка построят в Москве

Москва подписала концессионное соглашение на строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка. Производство появится к 2024 году. Инвестор вложит в проект 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Концессионное соглашение на строительство двух современных заводов по утилизации илового осадка подписано на 20 лет. По условиям соглашения инвестор в течение трех лет должен построить заводы, а последующие 17 лет осуществлять их эксплуатацию. Инвестиции в создание производства составят порядка 27 миллиардов рублей. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию», — заявил Ефимов.

Вопрос безотходной переработки осадка сточных вод обсуждался в Москве давно. Сегодня сушка — это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. Новые предприятия будут соответствовать мировым экологическим стандартам.

«Для размещения заводов будут выделены площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. По условиям соглашения концессионер после сдачи объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения стартовал в августе 2020 года. Его организовал департамент Москвы по конкурентной политике. В итоге власти подписали договор с ООО «Гринтех». Эта концессия — первая в сфере ЖКХ для Москвы. До этого столица использовала механизм государственно-частного партнерства для развития транспортной и социальной инфраструктуры.

Москва, реализуя промышленную политику последнего десятилетия, подтверждает свой статус крупнейшего промышленного центра, развивает и концентрирует именно наукоемкие и экологобезопасные предприятия, как это и предусмотрено генпланом Владимир Платонов президент Московской торгово-промышленной палаты.

По словам Платонова, в городе продолжается реализация экологической стратегии Москвы, предусматривающей совмещение задач охраны окружающей среды с ростом экономического потенциала города за счет новых подходов к сохранению природного комплекса.

«Помимо проекта по строительству заводов по экологичной переработке илового осадка, Москвой заключено еще четыре концессионных соглашения в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте и социальном обслуживании, то есть в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета. Общий объем инвестиций по пяти проектам в рамках концессий составит 87,6 миллиарда рублей», — отметила директор Городского агентства управления инвестициям Светлана Ганеева.