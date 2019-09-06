Эффект от третьего снижения ключевой ставки проявится в 2020 году

«Это будут не очень заметные улучшения в каждом конкретном случае, и напрямую их связать с решением ЦБ мы не сможем», — отметил он.

Как рассказал Надоршин, какой-то банк снизит ставку по кредиту спустя время, другая финансово-кредитная организация пойдет на этот шаг еще позже. Банки выдадут кредит по сниженной ставке. Однако когда они возьмут его обратно, это еще не значит, что его сразу же потратят, добавил эксперт.

ЦБ снизил ключевую ставку до 7% годовых Подробнее

По мнению Надоршина, эффект от нынешнего снижения ключевой ставки можно будет почувствовать в конце 2019 года. Тем не менее большая часть придется на 2020-й.

В 2018 году Центробанк дважды повышал ключевую ставку, на это влияли инфляция и санкции США. Такими мерами банк хотел не допустить резкого скачка курса рубля.