Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России

На Севере при средней зарплате россиянин вполне может потянуть ипотечный кредит на жилье с вторичного рынка площадью 101-144 квадратных метра. На тех же условиях в столице, Приморье и Севастополе гражданам доступны гораздо более скромные «хоромы»: от 33 до 36 «квадратов». К таким выводам пришли аналитики Росбанка, подсчитав индекс доступности ипотеки. В 2019 году он увеличился на полпункта и составил 59,4%. При расчетах учитывали ипотеку сроком на 30 лет и первоначальным взносом в 20% от средней стоимости жилья в каждом регионе.

Проще всего оформить ипотеку в Магаданской области. Там в среднем жители получают в месяц 91 тысячу рублей, а квадратный метр стоит относительно недорого. Вторичка обойдется в 46,7 тысячи рублей за «квадрат». В Севастополе ситуация кардинально противоположная: ниже зарплаты и выше стоимость жилья. При заработке в 33,5 тысячи единица площади там стоит 72,1 тысячи. В Москве средний доход горожанина составляет чуть больше 90 тысяч рублей в месяц, но стоимость вторичного жилья космическая — 189,5 тысячи рублей за квадратный метр.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, многие россияне не имеют возможности накопить нужную сумму на первоначальный взнос и оформить ипотечный кредит. И даже произошедшее снижение ставок в банках ситуацию не изменило. В Газпромбанке отметили, что падения спроса на приобретение недвижимости не ожидается. Ипотека станет еще доступнее, если первый взнос можно будет вносить в финансовые организации материнским капиталом на первого ребенка.