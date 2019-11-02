Единый тариф на отопление начнут вводить в Подмосковье в 2020 году

Работу по выравниванию тарифов на теплоснабжение в муниципалитетах региона проводит Министерство энергетики Московской области. Единый тариф будут постепенно вводить со следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин на встрече с главами муниципальных образований региона подчеркнул необходимость единых тарифов на коммунальные услуги в пределах одного городского округа. Например, в Люберцах сейчас существуют 14 тарифов — по числу теплоснабжающих организаций. Аналогичная ситуация наблюдается еще в ряде муниципалитетов.

«Наша задача — сократить дифференциацию тарифов для населения Московской области и, начиная уже с 1 января 2020 года, добиться последовательного введения на территориях муниципальных образований единого тарифа на теплоснабжение», — отметил министр.

Ранее заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин сообщил, что в Подмосковье может появиться единая теплоснабжающая организация. Ее задача — снижение тарифов за отопление.