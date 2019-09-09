Единую минимальную цену на сигареты предложили в России
«Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может», — заявил Катасонов. Его слова привел сайт «Парламентской газеты».
По словам депутата, 95% сортов сигарет, которые сейчас представлены в России, продают по цене не ниже 90 рублей за пачку. Это позволяет установить единую минимальную цену на сигареты в 85 рублей. Доступность табачных изделий снизится, а контрабанды, от ввоза которой в страну бюджет теряет миллиарды рублей ежегодно, на прилавках станет меньше.
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«Оценить ущерб полиция сможет только при наличии единой минимальной цены, но сегодня у нее такого инструмента нет», — пояснил Катасонов.
С 1 марта 2019 года в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Как считают законодатели, нововведение повысит прозрачность рынка и уменьшит оборот нелегальной продукции.