Единственный иностранный сервис денежных переводов стал работать в России с ограничениями

Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram с 1 марта больше не оказывает напрямую услуги физическим лицам в России. Перевести деньги в другие страны теперь невозможно. Клиенты MoneyGram в РФ могут получить средства только в офисах «Золотой короны».

«С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков — партнеров (более пяти тысяч отделений) платежной системы „Золотая корона“», — сказано на официальном сайте MoneyGram.

Если деньги направлены на банковский счет или электронный кошелек, то зачисление произойдет автоматически.

Директор сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» Иван Ситнов рассказал РБК, что с начала весны действует межсистемное соглашение. Благодаря этому в офисах компании можно получить переводы по системе MoneyGram. Источник издания на платежном рынке уточнил, что услуги по отправке денежных переводов MoneyGram не будет осуществлять.

С чем связано ограничение работы компании в РФ, пока неясно. РБК направил запрос в международную пресс-службу MoneyGram. Российский представитель корпорации не прокомментировал ситуацию.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов предположил, что решение MoneyGram связано с ужесточением проводимой ЦБ политики в отношении иностранных поставщиков платежных услуг. По мнению эксперта, американская компания могла решить, что ей сложно выполнять требования Банка России по локализации своего бизнеса в РФ, поэтому легче работать через местного партнера.

MoneyGram появилась в 1940 году в США. У компании есть порядка 350 тысяч отделений по всему миру. В России и странах СНГ MoneyGram начала работать в 1996 году.

Россия тем временем развивает Систему быстрых платежей. Центробанк запланировал нарастить долю денежных переводов через СБП.