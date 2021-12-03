Единовременную выплату пенсий могут разрешить через сайт госуслуг
Минтруд предложил разрешить единовременную выплату пенсии через госуслуги
Российское Министерство труда выложило на всеобщее обсуждение проект своего приказа, согласно которому обращаться за единовременной выплатой пенсионных накоплений могут разрешить электронно. Об этом сообщила «Российская газета».
Обращаться можно будет как в Пенсионный фонд России, так и негосударственный пенсионный фонд. Принимать такое заявление будут «автоматы» портала госуслуг. Для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу потребуются документы, аналогичные для назначения накопительной пенсии.
Подача заявления возможна в любой момент после достижения пенсионного возраста на адрес той организации, где формировались накопления.
Уже с с 1 января 2022 года порядок оформления и получения выплат некоторыми категориями пенсионеров станет проще. Пожилым людям не придется выяснять, на какие доплаты и надбавки они могут претендовать. Перечень беззаявительных действий расширит новый федеральный закон, пояснил заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Иван Соловьев.