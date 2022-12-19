Деньги 19 декабря 2022, 11:45 Единое пособие на детей в России составит от семи до 14 тысяч рублей Кабмин РФ утвердил порядок назначения единого социального пособия для детей и беременных Unsplash

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Правительство России утвердило порядок начисления единого социального пособия. Его получат родители 10 миллионов детей, в среднем сумма выплаты составит от семи до 14 тысяч рублей, беременным — до 16 тысяч, рассказали в кабмине.

Единое социальное пособие на детей и для беременных женщин начнут получать со следующего года, первые деньги поступят на счета во второй половине января. Оно объединит в себе несколько мер поддержки — например, вставшим на учет до 12 недель беременности малообеспеченным женщинам, деньги на рождение, воспитание детей от трех до семи и от семи до 17 лет.

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В правительстве заявили, что единое пособие назначат адресно, семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума и после оценки нуждаемости. Размер пособия зависит от финансового положения семьи и составит от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, в среднем от семи до 14 тысяч рублей ежемесячно. Выплату беременным увеличат от 50 до 100% регионального прожиточного минимума для человека трудоспособного возраста, то есть в среднем до 16 тысяч рублей.

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Для того чтобы получать единое социальное пособие, нужно с 28 декабря подать электронное заявление на портале госуслуг или с 9 января — бумажное в офисах Социального фонда и МФЦ.